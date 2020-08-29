29.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия
Просмотров:

Тихановская объявила неправовым воссоединение Крыма с Россией


Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что «Крым отошел России вопреки международному праву».

Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу «1+1» олигарха Игоря Коломойского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы понимаем, что Крым отошел России вопреки международному праву. Именно поэтому я хочу всех призвать уважать суверенитет Белоруссии. Международное право должно соблюдаться», – сказала Тихановская.

При этом она готова пригласить президента РФ Владимира Путина как медиатора в своих переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Просить у Путина какой-то военной помощи и просить помощи в переговорах – это разные вещи. Если нам понадобится помощь в переговорах, и российские лидеры выступят как медиаторы, помощники в этих переговорах, – это не одно и то же, как просить помощь военную», – сказала Тихановская.


Ранее Тихановская заявляла, что Крым присоединился к России в результате войны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть