Тихановская объявила неправовым воссоединение Крыма с Россией

29.08.2020, Москва, Елена Острякова

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что «Крым отошел России вопреки международному праву».

Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу «1+1» олигарха Игоря Коломойского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что Крым отошел России вопреки международному праву. Именно поэтому я хочу всех призвать уважать суверенитет Белоруссии. Международное право должно соблюдаться», – сказала Тихановская.

При этом она готова пригласить президента РФ Владимира Путина как медиатора в своих переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Просить у Путина какой-то военной помощи и просить помощи в переговорах – это разные вещи. Если нам понадобится помощь в переговорах, и российские лидеры выступят как медиаторы, помощники в этих переговорах, – это не одно и то же, как просить помощь военную», – сказала Тихановская.

Ранее Тихановская заявляла, что Крым присоединился к России в результате войны.