Тихановская умоляет ЕС не снимать санкции с Белоруссии
Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская призвала Европу не повторять за США – и не снимать санкции с Белоруссии.
Об этом она заявила на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В нашем случае европейские санкции намного сильнее, чем американские. Америка отменила санкции в отношении калийных удобрений, но без транзита через Европу, особенно через Литву, это не принесет Лукашенко слишком большой прибыли», – рассуждала Тихановская.
Она считает, что полное закрытие границ между ЕС и Белоруссией «может быть очень эффективным инструментом».
«Мы просим Европу не копировать политику президента Трампа в отношении санкций, потому что нам нужны некоторые гарантии для Беларуси», – скулила Тихановская.
