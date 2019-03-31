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31.03.2019
 
Выборы, Политика, Украина
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Тимошенко и Зеленский объединяются, чтобы окончательно добить Порошенко

Штабы кандидатов в президенты Украины Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре, который пройдет 21 апреля.

Об этом в своем блоге сообщил депутат Верховной рады Мустафа Найем, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Тем временем, подтверждается информация о том, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов. По одной из версий, лидер «Батькивщины» готова оказать поддержку Владимира Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, главная задача которой будет изменение законодательства и внедрения двухтурвой системы проведения парламентских выборов”, – отметил Найем.

Он уточнил, что двухтуровые парламентские выборы исключительно на пропорциональной основе позволят партии-победительнице получить 51 процент мест в парламенте и сформировать большинство и, соответственно, состав правительства.

“Если такие договоренности будут достигнуты, фактически это будет означать, что Владимир Зеленский огласит своим премьер-министром Юлию Тимошенко. Мы не знаем, на какой стадии находятся переговоры и согласится ли лидер президентской гонки на такую поддержку, но уже сейчас очевидно, что такой союз (1) станет большой проблемой для Петра Порошенко и (2) сильно подкосит имидж «несистемного кандидата» и «проводника новых сил» Владимира Зеленского”, – полагает депутат.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, текущие экзитполы показывают безоговорочное лидерство Зеленского, котоырй набирает до 28 процентов голосов, а второе – четвертое место делят Порошенко, Тимошенко и Бойко, по разным данным набирающие 14 – 18 процентов.

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