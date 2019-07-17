17.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, ЖКХ, Политика, Социология, Украина
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Тимошенко «хоронит» Вакарчука

После того, как украинский певец и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук не смог ответить на вопрос экс-премьера Юлии Тимошенко о цене на газ для населения, его рейтинги пошли вниз.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркивает, что находившийся ранее в динамике рейтинг «Голоса» спустился вниз и остановился на грани проходного барьера в Раду.

«Не так давно на одном из телевизионных каналов была дискуссия между Тимошенко и Вакарчуком. После этой дискуссии, на которой Вакарчук показал себя совсем некомпетентным молодым человеком и Тимошенко это очень убедительно дала понять всем, он буквально через день-два после этого шоу потерял 2-3% рейтинга и вообще с этого момента его рост прекратился, началось некое падение, потом удерживалось на уровне, близком к границе прохождения», – заявил Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские политики утверждают, что Запад готовит Вакарчука на должность премьер-министра Украины.

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