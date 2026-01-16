Тимошенко не решились отправить за решётку – дело уже разваливается, а рейтинги поползут вверх

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Суд не решился в третий раз в истории отправить за решетку Юлию Тимошенко, у которой накануне детективы созданного американцами НАБУ провели обыски по обвинению в подкупе депутатов для развала Зе-большинства в Верховной раде.

Тимошенко остается на свободе под залог в 761 тыс долларов, ей запрещено покидать Киевскую область, а также необходимо сдать загранпаспорт.

Тимошенко уже анонсировала подачу апелляции. И предстоящее заседание она наверняка вновь использует на 100%, как было сегодня. Интересно, догадывались ли инициаторы дела, что оно сработает на реанимацию ЮВТ, которая теперь превращается в главного правдоруба и борца с «гибридной колонизацией»?

Даже скептически настроенные к Тимошенко комментаторы отмечают неподготовленность детективов НАБУ, которые, похоже, наспех стряпали дело.

Чего стоит только ссылка на приговор Тимошенко времен Януковича, на который ссылался прокурор требуя заключения «рецидивистки» под стражу.

«Посмотрел я судебное заседание по избранию меры пресечения бабке украинской коррупции. Такого позора от НАБУ и САП даже я не ожидал. Вопрос не в виновности или невиновности Юлии Владимировны. Мы все знаем, что эта яркая женщина способна на все. Речь о профнепригодности, если не сказать прямо – дебилизме – всей антикоррупционной братии», – пишет украинский журналист-расследователь Владимир Бойко.

Он указывает, что дело против Тимошенко, оказывается, было возбуждено еще в ноябре.

«Зарегистрировано 27 ноября 2025 года. На основании чего? – А нет оснований. Были внесены сведения, что в НАБУ, мол, поступила информация об образовании в Верховной Раде Украины какой–то преступной группировки – вот и все основание».

Бойко указывает на нестыковки – детективы получили разрешение суда на тайную запись Тимошенко еще до того, как к ним пришел Зе-депутат, рассказавший о подкупе.

«9 января 2026 года в НАБУ «добровольно приходит» народный депутат Игорь Копытин, который сам является фигурантом уголовного производства, расследуемого в НАБУ, рвет на груди рубашку и, по версии прокурора САП, говорит, что с детства мечтал бороться с коррупцией. А также просит выдать ему диктофон, чтобы записать беседу с Юлией Владимировной, которая, якобы, три недели назад сделала ему неприличное предложение – предложила голосовать в унисон с фракцией «Батькивщина» в обмен на денежное вознаграждение. Детективы обрадовались, потому что, оказывается, они не только за неделю до того знали, что в Копытине проснется правосознание, но уже 7 января 2026 года получили постановление следственного судьи с разрешением на проведение негласных следственно-розыскных действий в отношении Тимошенко с помощью Копытина. То есть, Копытин еще не знал, что он пойдет каяться в НАБУ, а руководители НАБУ/САП знали».

Оформленное задним числом разрешение на прослушку основывается на еще ноябрьском деле.

«Если кто не понял: как оказалось, уголовного производства по эпизоду подкупа Юлией Тимошенко народного депутата Копытина не существует. А обыск в офисе «Батькивщины» проводились совсем в другом уголовном производстве – том самом, что было зарегистрировано еще 27.11.2025 и которое не имеет никакого отношения к эпизоду, инкриминируемому Тимошенко. А это значит, что все доказательства, полученные в отношении Тимошенко, являются ничтожными».

