24.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Украина
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Тимошенко обещает абсолютное доминирование украинского языка

Новый президент Украины будет лично инвестировать поддержку украинского языка, пока он окончательно не утвердит своё абсолютное превосходство в стране.

Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе форума «Новая социальная доктрина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новый президент будет системно и всеобъемлюще инвестировать в украинскую культуру. Для меня украинская культура и украинский язык – неделимое единое целое. Мы будем всячески поддерживать украинский язык во всех без исключения сферах нашей жизни. Украинский язык окончательно утвердит своё абсолютное доминирование в Украине», – заявила Тимошенко.

Примечательно, что у президента Порошенко объявили Тимошенко пророссийской, в ответ на что та выступает с аналогичными обвинениями. 

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