Тимошенко объявила, что в стране наступил невиданный ранее экономический коллапс

02.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Новое десятилетие началось для Украины небывалым экономическим провалом – стремительным падением промышленности и катастрофическим недовыполнением бюджета.

Об этом в ходе согласительного совета Верховное рады заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока я пребывала в политике, я видела достаточно кризисных вещей. Но я никогда, за всю свою политическую жизнь, не видела, чтобы за два месяца как это произошло в январе и феврале, не выполнялся бюджет на 22,5% по доходной части.

Вы понимаете, что это такое? Вы понимаете, что мы недополучили только за два месяца 27,5 миллиардов гривен? Хочу вам сказать, что только налоговая недодала 15,5 миллиардов гривен. Это означает хаос, бардак, неспособность управлять страной.

Это означает провал всей политики, тотально. Я уже не говорю о падении промышленного производства практически все последние месяцы, с момента прихода нового президента к власти», – отметила политик.

Депутат уверена, что если немедленно не решить восстановить разрушенную экономику, в последствии исправить что-либо будет уже невозможно.

«Если сейчас мы пропустим эту историю в стране, мы не только станы неспособны финансировать жизнь страны, у нас просто будет коллапс, с которого страну уже никто не сможет вытянуть. И то, что мы не обращаем на это внимание – от некомпетентности президента, правительства, всех его структур и систем власти, до, по сути, провала жизни страны.

А ещё и на фоне коронавируса и начала мирового финансового экономического кризиса, то, что происходит сегодня с бюджетом – это коллапс в стране», – резюмировала Тимошенко.