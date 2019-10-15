Тимошенко поддержала праворадикалов и потребовала от Зеленского референдума

15.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о своей поддержке праворадикалов, вышедших вчера на акцию протеста против политики Владимира Зеленского.

Об этом она заявила в ходе согласительно заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости



«Мы не можем не заметить, что в «день защитника отечества» тысячи человек вышли на площадь. Тысячи человек шли центральными улицами столицы Украины.

Можно кому-то соглашаться, кому-то нет. С тем, что они говорили, и с их требованиями наша фракция соглашается. Но нельзя не замечать и нельзя не реагировать, потому что это является элементом определённой турбулентности в обществе. Люди выходят на улицы только в том случае, если у них не остаётся других, законных и конституционных, элементов влияния на политику своей страны», – сказала политик.

Также она выступила с критикой Владимира Зеленского и призвала его наконец-то исполнить свои предвыборные обещания.

«И потому я хочу ещё раз попросить главу Верховной рады, всех глав фракций прямо сейчас обсудить вопрос немедленного принятия закона о всеукраинском референдуме. Вы очень хорошо знаете, что президент Украины, когда шёл на президентскую кампанию, первым своим законом объявил законопроект о народовластии. Он сказал, что первый закон, который президент внесёт в Верховную раду, будет закон о народовластии. И там ключевое – это закон о всеукраинском референдуме.

Сейчас, вы очень хорошо знаете, в стране разворачиваются вещи, с которыми люди не согласны. Например – продажа сельскохозяйственной земли. По последним опросам группы «Рейтинг» 73% людей категорически против продажи сельскохозяйственной земли. 81% – против продажи земли иностранцам. Кроме того, люди массово требуют референдума по этому вопросу.

Так же очень много людей на Украине требуют референдума по формуле Штайнмайера и её применению, по её составляющим», – добавила Тимошенко.