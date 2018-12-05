Тимошенко поехала в США просить усиления санкций против России

05.12.2018, Вашингтон, Владимир Гладков

Сегодня в Вашингтоне Юлия Тимошенко встретилась со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом кандидат в президенты Украины и лидер фракции «Батькивщина» написала на своей странице в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поблагодарила Соединенные Штаты за помощь и поддержку нашего государства. Призвала к усилению санкций против агрессора России, а также подчеркнула необходимость оказания помощи военно-морским силам Украины», – написала она.

Также в ходе встречи Тимошенко проконсультировалась с представителем США по поводу новой программы своей партии.

«В контексте безопасности поговорили и о политическом процессе в Украине. Прошлись по разделам Нового курса, подготовленного нашей командой с лучшими экспертами – новая Конституция, новый экономический курс, новая стратегия мира и безопасности», – отметила она.

Также ранее Юлия Тимошенко сообщала о своём участии в круглом столе в Атлантическом Совете – Atlantic Council, в котором приняли участие более 20 представителей Атлантического Совета, исполнительной власти США, международных финансовых институтов и ведущих исследовательских центров. Темой круглого стола были безопасность на Украине и «агрессия России в Керченском проливе».

«Я призвала к усилению санкций против России и выразила позицию, что Минские соглашения были необходимыми, но недостаточными для установления устойчивого мира в Украине. Поэтому акцент на необходимости проведения переговоров в формате «Будапешт плюс» с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства Германии», – прокомментировала депутат своё участие в круглом столе.

Отметим, что лидер «Батькивщины» на своей странице в Facebook уже высказывала своё мнение по поводу Будапештского договора.

«Именно на Будапештский меморандум мы должны опираться сейчас на дипломатическом фронте, чтобы обуздать агрессора – Россию», – заявляла Тимошенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне Юлия Тимошенко высказывала сомнения в необходимости введения военного положения на Украине.