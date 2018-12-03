Порошенко сеет панику в стране. Украинцы массово покидают страну

03.12.2018, Киев, Игорь Петров

Граждане Украины напуганы, а потому руководство страны должно отчитаться перед парламентом, нужно ли военное положение.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады заявила лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда президент страны приходит в Верховную раду и говорит, что на границе страны собираются войска агрессора, когда он говорит, что еще буквально часы и страну будут атаковать и будет разворачиваться полномасштабная война, ни один парламент не имеет права не дать президенту ввести те меры, которые нужны для того, чтобы защитить страну. Именно поэтому мы все-таки поддержали президента“, – сказала политик.

“Людям по всей стране очень страшно. Они находятся в шоковом состоянии. Люди начали массово выезжать из страны. Мы обязаны в закрытом режиме заслушать президента, секретаря СНБО, главных силовиков, как разворачивается ситуация с военным положением, что делается. Возможно, придется обращаться к президенту по поводу сокращения продолжительности военного положения. Возможно, не будет оснований для этого”, – добавила депутат.

“К сожалению, абсолютное большинство людей и масс-медиа в мире подозревают, что военное положение имело искусственную природу и какую-то политическую подоплеку. Я, как и все патриотические силы Украины, не хочу в это верить, но мы должны с этим детально разобраться и дать украинскому народу ответ – действительно ли это так.

Если, не дай бог, основание для введения военного положения были искусственными, нам, всей парламентской команде, надо думать чтобы, не дай Бог, дальше не было искусственных эскалаций. Не может война стать фактором в какой-то политической возне», – резюмировала Тимошенко.

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