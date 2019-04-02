Выборы
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02.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Украина
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Тимошенко опозорилась, заявили в Москве

Юлия Тимошенко, грозившая не признавать сфальсифицированный результат Петра Порошенко в первом туре президентских выборов, в итоге опозорилась, приняв свое поражение и отказавшись от судебной или иной борьбы за выход во второй тур.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» высказался советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что произошло? Ведь произошла очень страшная, на мой взгляд, вещь. Большое количество кандидатов, которые не прошли, в силу разных причин, и постоянно, на протяжении всей кампании, между прочим, хочу обратить ваше внимание, многие из них говорили о нарушениях на выборах. Никто из них сейчас не раскрывает рта.

Тимошенко, я считаю, вообще опозорилась. Назвался груздем – полезай в кузов. Ты такая вот, бьёшься за справедливость, честность, а получилось так, что мы сейчас умрём от голода, но пустим пыль в глаза, результат-то какой?

Ты не пошла в суды, хотя провела пресс-конференцию, собрала людей. Ты разоблачала в коррупции президента, до конца дело не довела. Ты пугала европейскими судами – не сделала, ладно.

Но ты хоть сейчас будь последовательна: либо отдай свои голоса, раз ты ими не могла распорядиться, вступить в коалицию, либо пойди в суды, призывай всех остальных кандидатов. В этом как раз-таки глубинный смысл, что: «Ребята, мы не согласны», – отметил оратор.

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