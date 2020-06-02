Тимошенко: Страна валится, МВФ обманул Зеленского

02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

МВФ обманул президента Украины Владимира Зеленского и не предоставил Украине обещанный кредит на 10 миллиардов долларов, несмотря на выполнение всех поставленных условий, однако Киев готов и дальше выполнять требования международных кредиторов.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила экс-премьер-министр страны, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы помните, как здесь сидел президент Украины и говорил, что если парламент поддержит два законопроекта – о продаже сельскохозяйственной земли и о сдаче Национального банка и нашей страны в банковской сфере, то страна получит расширенное кредитование, и мы получим до 10 миллиардов долларов от МВФ.

Оба закона были приняты в этом зале и подписаны президентом. Покажите мне, где 10 миллиардов от МВФ? Ни одной копейки от МВФ не получили, страна рушится», – сказала Тимошенко.

Также она отметила, что Зеленский и его команда, несмотря на предыдущий опыт, готовы и дальше выполнять требования МВФ в обмен на обещания кредитов.

«И в то же время готовится новый меморандум с МВФ и речь уже идёт об 1,9 миллиардов долларов, что несопоставимо с 10 миллиардами.

А кто ответит за предыдущие сдачи Украины, и получить от МВФ 10 миллиардов долларов? Никто, как я понимаю. И дальше возникает ситуация, когда в МВФ нам поставили новые условия – повышение тарифов, повышение пенсионного возраста, дальнейшее разрушение банковской системы, и много других, в том числе и усиление по продаже сельскохозяйственной земли», – добавила парламентарий.