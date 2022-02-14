Тимошенко требует выхода из Минских соглашений

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинский парламент должен признать Минские соглашения недопустимыми для Киева.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявила депутат Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Ни у кого нет сомнений, что вся эта эскалация, нагнетание и паника – это давление на украинскую власть. Для того, чтобы были приняты Минские соглашения в том виде, который прямо угрожает суверенитету Украины.

Всё, что происходит сейчас вокруг Украины – это следствие того, что Минские соглашения нас завели в глухой тупик. И неправильно, что сегодня только президент находится на острие переговоров, и на него идёт полное давление для того, чтобы выполнить ту часть Минских соглашений, которые прямо угрожают существованию Украины», – сказала она.

Юлия Тимошенко потребовала от Верховной рады признать Минские соглашения недопустимыми для Украины.

«Парламент должен взять на себя ответственность и дать оценку Минским соглашениям. Мы считаем Минские соглашения недопустимыми для Украины. И если парламент не разложит всё по составляющим и не возьмёт на себя ответственность в оценке Минских соглашений, это будет означать единоличное принятие решение президентом за спиной общества в то время, когда эти договорённости прямо угрожают существованию Украины», – добавила депутат.

Напомним, ранее эксперт Яков Кедми заявил, что Минские соглашения являются гарантом безопасности Украины. Пока не возникло повода для расторжения договоренностей, ситуация не позволяет России ни присоединить ЛДНР, ни другие территории «незалежной».