Подпишись на рассылку
18.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Колониальная демократия, Сельское хозяйство, Украина
Просмотров:

Тимошенко в Раде: Это шабаш, 72% территории Украины продадут иностанцам

Новости УкраиныУкраинская власть планирует продать иностранцам более 70% территории государства. Об этом с трибуны Верховной...

Украинская власть планирует продать иностранцам более 70% территории государства.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В этой Верховной раде сейчас происходит шабаш. 72% территории Украины – это сельскохозяйственная земля, распродается без каких-либо правил и учета национальных интересов Украины. Не поддерживайте этот закон», – сказала Тимошенко, чья партия приняла ключевое участие в перевороте 2014 года, итогом которого и стало нынешнее колониальное положение Украины.

Напомним, политолог Алексей Мартынов прогнозирует начало крестьянских бунтов вскоре после начала действия закона о продаже земли на Украине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть