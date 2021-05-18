18.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть планирует продать иностранцам более 70% территории государства.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой Верховной раде сейчас происходит шабаш. 72% территории Украины – это сельскохозяйственная земля, распродается без каких-либо правил и учета национальных интересов Украины. Не поддерживайте этот закон», – сказала Тимошенко, чья партия приняла ключевое участие в перевороте 2014 года, итогом которого и стало нынешнее колониальное положение Украины.

Напомним, политолог Алексей Мартынов прогнозирует начало крестьянских бунтов вскоре после начала действия закона о продаже земли на Украине.