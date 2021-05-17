Юго-Восток Украины на пороге бунта – эксперт

Юго-Восток Украины на пороге бунта – экспертНовости Украины
Вскоре после начала действия закона о продаже земли, когда у людей начнут отбирать землю, крестьяне на Юго-Востоке Украины поднимут бунт.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Недавно на Украине приняли принципиальный для страны закон о земле. Да, вроде, мы здесь это особо не обсуждаем. На Украине это особо не обсуждают, это всё уходит в сторону.
Но я вам скажу, что когда начнут отбирать землю, особенно на Юго-Востоке Украины, там даже делать ничего не надо, потому что местное население само возьмётся за вилы и поднимет крестьянский бунт», – сказал он.
Напомним, накануне в Киеве заявили, что имплементация закона о рынке земли приведет к дальнейшей «феодализации» жизни на селе, гражданским конфликтам фермеров и латифундистов и превратит значительные площади в «лунный пейзаж», поскольку плодородную почву будут просто вывозить.
Также напомним, ранее украинский адвокат Татьяна Монтян выразила мнение, что открытие рынка земли может привести к «тотальной резне» и массовым убийствам.
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