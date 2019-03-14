Тимошенко заключила антипорошенковский пакт, но Зеленский спутал все карты
Одна из основных кандидатов на пост президента Украины Юлия Тимошенко договорилась со всеми своими конкурентами из числа старых элит, кроме Петра Порошенко.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Политик подчеркнул, что во втором туре Тимошенко могут поддержать все кандидаты, за исключением Зеленского.
«У Тимошенко есть плюс – она договорилась со всеми без исключения представителями старых политических элит о поддержке. Они сделали ставку на Тимошенко, и тут неожиданно вырос Зеленский. Она договорилась со всеми, кроме Порошенко. И если Тимошенко действительно проходит во второй тур, то не исключено, что все будут ее поддерживать. И даже Гриценко, Садовой и не буду называть своих бывших коллег-регионалов, и всех остальных», – заявил Царев.
Напомним, что комик Владимир Зеленский лидирует в рейтингах кандидатов в президенты и увеличивает свой отрыв от основных конкурентов.
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