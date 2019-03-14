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14.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Рейтинг Зеленского продолжает расти

Комик Владимир Зеленский значительно увеличивает количество своих сторонников и становится лидером в первом туре, опережающим основных претендентов на президентский пост – нынешнего гаранта Петра Порошенко и экс-премьера страны Юлии Тимошенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель центра социальных исследований «София» Александр Левцун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Четверка лидеров президентской гонки остается неизменной – это Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко. Если на момент проведения проходили бы президентские выборы, то лучшие шансы выйти во второй тур имели бы указанные кандидаты. Планируют поддержать Владимира Зеленского 23,1% опрошенных, Юлию Тимошенко – 14%, Петра Порошенко – 12,4%, Юрия Бойко – 12% ровно.

По сравнению с предыдущим замером, практически неизменными остались показатели электоральной поддержки Юлии Тимошенко и Юрия Бойко. Заметно вырос, причем, вырос статистически значимо, рейтинг Владимира Зеленского и несколько уменьшился показатель электоральной поддержки Петра Порошенко», – заявил Левцун.

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