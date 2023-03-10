Тирасполь не исключает западного участия в попытке убийства руководства ПМР

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Тирасполь намерен потребовать от Киева объясниться за попытку планировавшегося СБУ теракта против руководства Приднестровья,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

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«Я не хотел бы высказываться за исполнителя, но могу утверждать, что это откровенно враждебный и недружественный акт, который явно создает еще большую угрозу безопасности и стабильности. Он очевидно направлен на подрыв устойчивости системы государственного управления Приднестровья, на создание очень высокого напряжения внутри приднестровского общества. Целый ворох целей наверняка могли преследовать те, кто стал заказчиком этого теракта», – сказал Игнтаьев в интервью «Известиям».

При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, имела ли место попытка втянуть Приднестровье в конфликт.

«Я не стал бы об этом говорить сейчас. Требуется определенное время. Потому что буквально все, что происходит сейчас, происходит с колес, по горячим следам, поэтому нужно анализировать», – отметил дипломат.

По его словам, оперативная информация имеется у следственных органов, которые сейчас очень плотно работают с задержанными лицами.

«Уже установлен исполнитель, который должен был привести в исполнение этот теракт. Четко показано, что заказчиком выступила Служба безопасности Украины. Соответственно, мы понимаем, что дальнейшие аспекты, связанные с западным участием, тоже не исключаются. Но пока я не буду об этом говорить. Нужно время, нужно поработать», – подчеркнул глава МИД ПМР.

Он добавил, что республика рассчитывает получить от Киева разъяснения.

«Мы не можем не обратиться к украинской стороне с учетом тех объективных факторов и доказательств, которыми мы располагаем. Конечно, мы будем обращаться с требованием дать разъяснение. Дальше посмотрим, как отреагирует украинская сторона», – резюмировал Игнатьев.