Тирасполь не исключает западного участия в попытке убийства руководства ПМР

Олег Кравцов.  
10.03.2023 10:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Приднестровье, СБУ, Терроризм, Украина


Тирасполь намерен потребовать от Киева объясниться за попытку планировавшегося СБУ теракта против руководства Приднестровья,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Тирасполь намерен потребовать от Киева объясниться за попытку планировавшегося СБУ теракта против руководства Приднестровья,...

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«Я не хотел бы высказываться за исполнителя, но могу утверждать, что это откровенно враждебный и недружественный акт, который явно создает еще большую угрозу безопасности и стабильности. Он очевидно направлен на подрыв устойчивости системы государственного управления Приднестровья, на создание очень высокого напряжения внутри приднестровского общества. Целый ворох целей наверняка могли преследовать те, кто стал заказчиком этого теракта», – сказал Игнтаьев в интервью «Известиям».

При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, имела ли место попытка втянуть Приднестровье в конфликт.

«Я не стал бы об этом говорить сейчас. Требуется определенное время. Потому что буквально все, что происходит сейчас, происходит с колес, по горячим следам, поэтому нужно анализировать», – отметил дипломат.

По его словам, оперативная информация имеется у следственных органов, которые сейчас очень плотно работают с задержанными лицами.

«Уже установлен исполнитель, который должен был привести в исполнение этот теракт. Четко показано, что заказчиком выступила Служба безопасности Украины. Соответственно, мы понимаем, что дальнейшие аспекты, связанные с западным участием, тоже не исключаются. Но пока я не буду об этом говорить. Нужно время, нужно поработать», – подчеркнул глава МИД ПМР.

Он добавил, что республика рассчитывает получить от Киева разъяснения.

«Мы не можем не обратиться к украинской стороне с учетом тех объективных факторов и доказательств, которыми мы располагаем. Конечно, мы будем обращаться с требованием дать разъяснение. Дальше посмотрим, как отреагирует украинская сторона», – резюмировал Игнатьев.

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