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На фоне «электрического апокалипсиса», в который погрузились молдавские города, руководство Молдовы запросило встречу с приднестровской стороной в формате 1+1.

После вывода из строя украинской энергосистемы единственным предприятием, поставляющим электроэнергию для правобережной Молдовы, осталась Молдавская (Кучурганская) ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья. Однако работа этой ГРЭС критически зависит от поставок газа, которым сегодня распоряжается кишинёвское предприятие «Молдова-газ».

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А тут ещё на ГРЭС произошла авария: вышла из строя турбина. В этот момент электростанция выдавала в Молдову только 20% от требуемой энергии. В течение трёх часов последствия аварии были ликвидированы. Поставки электроэнергии на правый берег Днестра увеличились, но они по-прежнему составляют лишь 50% от того, что требуется Республике Молдова.

В результате в Молдове введён режим экономии. В Кишинёве уличное освещение включается на час позже и выключается на час раньше. В течение этих часов городские улицы освещаются только светом автомобилей и магазинных витрин.

А тут ещё и правительство обратилось к жителям молдавских городов не пользоваться лифтами с 7 до 10 утра и с 6 до 9 вечера – то есть как раз в те часы, когда люди уходят на работу и приходят с неё. И если для жителей украинских городов подобная ситуация стала нормой, то жители Молдовы испытывают настоящий шок.

Майя Санду и члены её команды ранее категорически отказывались встречаться и что-либо обсуждать с приднестровской стороной. Приднестровцы в их понимании были «сепаратистами», «пособниками российских оккупантов» и «бандитами». Для приднестровцев в качестве переговорных окон были открыты лишь «Бюро по реинтеграции» и Объединённая контрольная комиссия в Зоне безопасности (заседания которой, впрочем, регулярно срывались молдавской стороной под надуманными предлогами).

Формирование Кишинёвом особой делегации для переговоров с приднестровской стороной выглядит в качестве существенного прогрессивного шага в переговорном процессе. Но лишь на первый взгляд.

Кишинёв на подобный шаг решился вынужденно. Молдавское общество уже несколько месяцев сотрясают массовые протесты на фоне катастрофического роста цен и тарифов. Общественные протестные настроения всё более увеличиваются. Рейтинг президента Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» летит вниз со скоростью тела, падающего под воздействием земного притяжения.

Увещевания властей в стиле «мы становимся сильнее», «мы потерпим, зато избавимся от российской зависимости» уже мало на кого воздействуют. Даже самые преданные сторонники Санду не готовы терпеть холодные батареи и неработающие лифты, особенно если у них в семьях старики или грудные дети.

Разгон палаточного городка и попытка представить протестующих как «проплаченных уголовников» привел лишь к противоположному эффекту: имиджевые потери молдавской президентессы стали ещё более ощутимыми. Ярмарку сельхозпродуктов, ради которой власти заблокировали центральную площадь Кишинёва, Майя Санду посещала в гордом одиночестве.

Это вынудило власти метаться и в спешном порядке исправлять ситуацию, даже вопреки воле западных кураторов и киевских закадычных друзей.

Сигнал молдавских властей о желании договариваться с Тирасполем хотя бы по техническим вопросам обоюдного жизнеобеспечения. Общественность настойчиво требует срочных переговоров по энергетике с любой стороной – лишь бы в их домах были газ, свет и отопление. В этой ситуации усиливается позиция умеренных «голубей» даже в правящей команде – таких, как министр сельского хозяйства Владимир Боля или вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.

Но, с другой стороны, «ястребы» в молдавском руководстве, пользующиеся неограниченной поддержкой Вашингтона, Варшавы и Киева, просто так не сдадут свои позиции, по меньшей мере до выборов в конгресс США.

Нынешняя американская администрация, в которой главную роль играет вовсе не Байден, страдающий деменцией, а совсем другие люди, не настроена на какие бы то ни было успехи Кремля и деэскалацию отношений с Россией вплоть до полной капитуляции Москвы. Они всё ещё надеются на военное поражение России на одном из участков фронта СВОи последующую внутрироссийскую дестабилизацию по сценарию февраля 1917 года.

В связи с этим показательно мнение российского эксперта Александра Носовича, который прогнозирует войну на территории бывшей Молдавской ССР не позднее будущей весны. Одно из свидетельств к этому – прокачка представителями правящей группировки темы мобилизации и вступления в НАТО.

«Они бы готовились к войне намного активнее, если бы не набирающие силу протесты имени Илана Шора (и жены его, певицы Жасмин), – пишет Носович у себя в телеграм-канале. – Атаковать Приднестровье при нелояльной столице, при Гагаузии и рейтинге поддержки президента в 16% – это обрекать страну на то, что при военном конфликте её разорвет в брызги».

По мнению Носовича, раньше Майя Санду, возможно, и не решилась бы на авантюру, но сейчас появился новый фактор: развертывание 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии.

«Нужно понимать, что для Молдавии эта дивизия – заградотряд, который не оставляет ей никакого выбора, воевать ей или не воевать. Если только в республике в ближайшие месяцы не сменится власть», – отмечает эксперт.

Поэтому нельзя исключать, что любые переговоры могут быть в любой момент сорваны путём организации любой провокации в Зоне безопасности.

Как ранее отмечал «ПолитНавигатор», подобные провокации имели место в прошлые годы, задолго до начала спецоперации на территории бывшей Украинской ССР.