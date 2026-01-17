На одном только Купянском направлении российская армия ежедневно запускает по ВСУ около тысячи фпв-дронов.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вот сейчас вернулся с купянского направления. Орки херачат по нам в день примерно 1000 фпв, столько залетает на наши позиции. 30 тысяч в месяц фпв только на одном направлении, на одном маленьком участке фронта.

И у нас нет такого количества, чтобы ответить правильно. У нас есть хорошие разработки на дальность полета, грузоподъемность, но у нас нет их в таком количестве», – сказал Прошинский.