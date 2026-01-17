То ли ещё будет. Офицер ВСУ жалуется, что «русские херачат по 30 тыс дронов на одном маленьком участке фронта»
На одном только Купянском направлении российская армия ежедневно запускает по ВСУ около тысячи фпв-дронов.
Об этом на канале «Испанский стыд» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я вот сейчас вернулся с купянского направления. Орки херачат по нам в день примерно 1000 фпв, столько залетает на наши позиции. 30 тысяч в месяц фпв только на одном направлении, на одном маленьком участке фронта.
И у нас нет такого количества, чтобы ответить правильно. У нас есть хорошие разработки на дальность полета, грузоподъемность, но у нас нет их в таком количестве», – сказал Прошинский.
«При этом малые предприятия почему-то закрывают, людей забирают на фронт. Большие предприятия подписывают заказ, выигрывают тендера.
А потом на фронт поступают 50% чуть менее некачественных фпвишек, которые надо переделывать или просто вообще сразу забыть о них, не использовать. И таких моментов миллион», – возмущался ВСУшник.
