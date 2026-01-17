То ли ещё будет. Офицер ВСУ жалуется, что «русские херачат по 30 тыс дронов на одном маленьком участке фронта»

Вадим Москаленко.  
17.01.2026 15:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 203
 
Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


На одном только Купянском направлении российская армия ежедневно запускает по ВСУ около тысячи фпв-дронов.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На одном только Купянском направлении российская армия ежедневно запускает по ВСУ около тысячи фпв-дронов....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я вот сейчас вернулся с купянского направления. Орки херачат по нам в день примерно 1000 фпв, столько залетает на наши позиции. 30 тысяч в месяц фпв только на одном направлении, на одном маленьком участке фронта.

И у нас нет такого количества, чтобы ответить правильно. У нас есть хорошие разработки на дальность полета, грузоподъемность, но у нас нет их в таком количестве», – сказал Прошинский.

«При этом малые предприятия почему-то закрывают, людей забирают на фронт. Большие предприятия подписывают заказ, выигрывают тендера.

А потом на фронт поступают 50% чуть менее некачественных фпвишек, которые надо переделывать или просто вообще сразу забыть о них, не использовать. И таких моментов миллион», – возмущался ВСУшник.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить