«То захватят Харьков, то не захватят – неадекваты», – Пушилин о режиме Зеленского

29.01.2022  23:13 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Новости Украины

Окружение Владимира Зеленского демонстрирует неадекватность, раздувая военную истерию вокруг «вторжения России» и тут же опровергая само себя.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Окружение Владимира Зеленского демонстрирует неадекватность, раздувая военную истерию вокруг «вторжения России» и тут же...

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«Хаотичность заявлений киевского руководства говорит о неадекватности. Конечно, это опасно. Мы же видим: с одной стороны – Харьков будут захватывать, с другой стороны – никакой угрозы нет, и министр обороны Украины говорит, что не видит никаких подготовительных действий, шагов со стороны России. Зеленский опять об этом же сегодня заявляет, а это противоречит его позавчерашнему заявлению. Вот такой хаос – это то, что представляет собой нынешняя Украина», – подчеркнул глава ДНР.

Он признался, что не испытывает большого оптимизма после переговоров представителей глав стран-участниц Нормандского форма.

«По характеру тех действий, шагов украинской стороны, даже после того как они брали обязательства на себя, увы, не позволяют нам испытывать каких-то иллюзий»,  – сказал Пущилин.

По его словам, Киев ведёт себя таким образом, что без давления извне ни о каких договорённостях нельзя даже думать.

«Я бы сказал – жесткое давление в отношении Украины. Говорят они моментами всё правильно: что привержены Минским соглашениям, что сделают всё возможное, берут на себя обязательства. Но не делают ничего. или делают кардинально противоположные шаги на переговорной площадке.  Поэтому – давление. Мы взываем уже многократно и к Германии, и к Франции как к странам-гарантам по выполнению Минских соглашений, но ничего не происходит. По крайней мере, в действиях Украины этого не видно», – сказал Пушилин.

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