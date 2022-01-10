Токаев рассказал про террористическую «стаю гиен», двигавшуюся с трех направлений

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Онлайн-саммит глав государств-членов ОДКБ начался сегодня с минуты молчания в память о погибших в ходе террористической атаки на Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свое выступления с персональных благодарностей председательствующему в ОДКБ премьер-министру Армении Николу Пашиняну (от его имени озвучивалось решения о вводе миротворцев в Казахстан) и президенту РФ Владимиру Путину. Затем он поблагодарил всех руководителей стран-членов организации, начав с президента Белоруссии Александра Лукашенко, «за политическое и даже боевое братство».

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«Фактически это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас важна не только военная, но и прежде всего, моральная поддержка партнеров по ОДКБ», – сказал Токаев.

Он считает, что все события в Казахстане с начала года являлись звеньями одной цепи и были «подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время, как долго, покажет следствие».

«Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй и третий план, о них забыли. Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушения институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота», – сказал Токаев.

Доказательством существования у мятежников единого плана он назвал синхронное нападение на стратегические объекты социальной инфраструктуры в 11 регионах Казахстана.

«Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа «скорой помощи» и пожарных. В ходе нападения на войсковые части и армейские блок-посты бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой. В Алма-Аты и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг департамента внутренних дел в Алма-Ате продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов. Только в Алма-Ате было захвачено семь оружейных магазинов.

Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками. Террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов, цинично прикрывались участниками массовых беспорядков как живым щитом», – сказал Токаев.

По его словам, террористы имели пятикратное численное преимущество. В результате их агрессии погибло 16 правоохранителей, 1300 получили ранения. Потери среди мирного населения еще уточняются. «С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе, зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана. Попытка формирования на территории страны зону хаоса с последующим захватом власти», – сказал Токаев.

Доказательством тому он считает тот факт, что террористы забирали трупы своих бойцов с поля боя и даже захватывали морги, чтобы похитить тела. В настоящее время 8 тысяч террористов задержаны, у них изъято 116 единиц оружия.

Президент Казахстана призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ и добиваться его признания в ООН и ОБСЕ.

«Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ. Это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации. В отдельных случаях в международном сообществе, включая международные СМИ, имеет место абсолютно неверное толкование как применения сил ОДКБ так и прочтения ситуации в Казахстане. Несмотря на предоставленные факты некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии», – сказал Токаев.

По его словам, террористы двигались с трех направлений, «как огромная стая гиен».

Токаев пообещал предоставить международному сообществу доказательства террористической атаки, чтобы предотвратить вброс ложной информации.