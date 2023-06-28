«Только мы можем ликвидировать слабости НАТО» – Зеленский умоляет Запад о членстве в Альянсе

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Североатлантический альянс является несостоятельным, и якобы только бандероцы смогут решить «фундаментальные проблемы» НАТО.

Об этом в ходе выступления перед Верховной радой заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние годы у НАТО было две фундаментальные слабости. Во-первых, существовало сомнение, что заработает реальная 5 статья Договора о НАТО. И мы все были свидетелями, как мир сомневался, станет ли Альянс защищать страны восточного фланга НАТО в случае российской агрессии против них. Во-вторых, многие в мире не воспринимали и не воспринимают НАТО как оборонительный альянс, приписывая ему вследствие соответствующей пропаганды какие-то там якобы агрессивные цели», – вещал Зеленский.

После чего он заявил, что именно Украина якобы может помочь с решением этих «проблем», но для этого Западу нужно принять бандеровцев в свой «клуб».

«Вступление Украины в Альянс надежно ликвидирует эти две слабости НАТО. Во-первых, никто уже не сомневается, что Украина способна защитить себя и своих союзников, сила нашей безопасности – это в том числе и сила безопасности наших соседей. Во-вторых, каждый в мире видел, что война России против Украины является неспровоцированной и преступной, захватнической и геноцидной. Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом миру, что это альянс, который защищает и защитит», – добавил президент.

Напомним, накануне страны западного блока решили не пускать представителей Украины на саммит НАТО в Вильнюсе – бандеровцы смогут посетить только встречу на полях и не будут иметь слова на основном мероприятии.