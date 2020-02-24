«Только на Украине коронавирус поражает мозги» – экс-нардеп

24.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Сегодняшние украинцы в своих бедах готовы винить кого угодно – Россию, поляков, венгров, словаков – вместо того, чтобы задаться вопросом: «А что с нами не так?».

Об этом в эфире «НТВ» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди такими не рождаются, они такими становятся в среде, которую формируют политики, политологи, лидеры общественного мнения, СМИ, – рассказал политик. – Посмотрите, что навязывалось населению в течении длительного периода времени. И в отношении России, и внутри украинского общества. …Во всех нормальных странах коронавирус поражает дыхательные пути, и только у нас (на Украине – ред.) поражает мозги».

Килинкаров уверен, что если вбросить в украинское общество идею «все будут жить богато», то многие не согласятся. Потому что хуторянское мышление, преобладающее у определенной части жителей Украины и доминирующее сейчас в украинской политике, построено на том, что личное важнее общественного, а стало быть «я должен жить богаче, чем сосед».

«На сегодняшний день в Украине проводится хуторянская политика самоизоляции, – считает экс-депутат. – Двуязычие мы не принимаем, с Россией мы дружить не будем, поляки ведут себя не так, венгры не такие, словаки не такие, у нас все вокруг не такие. И никто не задается вопросом: «А почему так происходит, может что-то с нами не так?».

Ранее стало известно, что тернопольские греко-католические попы и львовские врачи выступили в роли титушек во время эвакуации граждан Украины из Китая.