«Только они – больше никто» – Соскин высосал след «Вагнера» в операции «ХАМАС»

К разработке операции «ХАМАС» на территории Израиля якобы могли быть причастны инструкторы ЧВК «Вагнер». Вообще, вся эта операция была слишком хорошо подготовлена – обеспечить такой уровень мог только российский Генштаб.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это был очень высокий уровень операции, прямо скажем, что «ХАМАС» не обладает такими стратегическими возможностями, чтобы подготовить такую операцию. Эта операция, готовилась, на мой взгляд, иностранцами. Я не думаю даже, что Иран может такое подготовить. Это мог подготовить только Генеральный штаб России. Я считаю, что в этом был задействован Суровикин, который, кстати, был засвечен, его сфотографировали в Алжире, где он долгое время находился. Если учесть, что Алжир тоже выходит на Средиземное море, и, вне сомнения, это диктаторская страна, значительная часть там – пустыни и прочих вещей, вне сомнения, там есть лагеря по подготовке палестинских военных формирований. То, что такие формирования готовят российские подразделения, в том числе «Вагнер», это, я думаю, тоже не вызывает сомнения…», – трепался «аналитик».

«Они применили очень много военных инноваций, которые им позволили нестандартно осуществить массированное вторжение на территорию Израиля и захватить огромное количество населенных пунктов их. Это беспрецентное явление, такого никогда еще не было за последние 50 лет, чтобы это сделали палестинцы. Это вообще – то есть, они должны были пройти очень хорошую подготовку. В принципе, если говорить о том, кто такими знаниями и навыками обладает, – это только ЧВК «Вагнер», больше никто. Даже в российской армии таких специалистов нет», – рассуждал Соскин.