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Такой «маленькой стране», как Сербия, необходимо «когтями цепляться» за резолюцию ООН по Косово, чтобы не давать ни единого шанса сепаратистам.

Об этом в интервью израильской телеведущей Ксении Собчак заявил экс-президент Сербии Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Путин, когда говорил о Крыме и о независимости, которая там нужна, ссылался как раз на Косово. При этом Сербия не поддержала», – напомнила Собчак.

«Только поймите, насколько логично наше поведение! Путин умным образом использовал, а я об этом говорил представителям Запада, он использовал западное лицемерие, поддержку решения Приштины о независимости. 90% западных стран это поддержали. А Путин сказал: если вы так это сказали по Косово, я, в отличие от вас, провёл референдум в Крыму. А вы даже референдум в Косово не проводили. И здесь, в Крыму, люди высказались за воссоединение с Россией. Я тысячу раз сказал это представителям Запада», – сказал Вучич.

При этом он обосновал непризнание статуса Крыма Сербией.

«Вот мы, например, поддержим это, а завтра албанцы проведут референдум в Косово, и мы скажем: «Косово независимо». Я хочу подчеркнуть нашу ситуацию, ситуацию небольшой страны. Поэтому мы должны буквально когтями цепляться за резолюцию 1244. Спасибо президенту Путину, от которого всегда была поддержка России по этому вопросу. Мы всегда должны уважать резолюцию 1244 ООН», – объяснил экс-президент.

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