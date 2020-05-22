Только свободные досрочные выборы избавят Молдову от политического «похабного сериала» – политолог

22.05.2020, Кишинёв, София Русу

В молдавской политике – новый виток напряженности. На 1 ноября 2020 года в стране назначены президентские выборы. Парламентская оппозиция атакует главу государства Игоря Додона и правительство Иона Кику. Возникла угроза распада правящей коалиции – рушится союз демократов с лояльными президенту Додону социалистами, из-за чего уже обсуждается возможность вопрос проведения досрочных парламентских выборов.

О текущей политической ситуации в РМ корреспондент ПолитНавигатора побеседовал с историком, политологом, членом Исполнительного комитета Партии «Гражданский Конгресс» Зурабом Тодуа.

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ПолитНавигатор: Республика Молдова уже долгое время находится в состоянии перманентного политического и экономического кризиса. Где тот рубеж, после которого можно будет сказать, что кризис преодолен? Может ли им стать назначенные парламентом Республики Молдова выборы президента 1 ноября сего года?

Зураб Тодуа: Вы совершенно правы: Молдавия фактически 10 лет живет в состоянии вялотекущего социально-политического и экономического кризиса. С 2009-го, по существу, не было ни одного спокойного года. А все потому, что группа бизнесменов и политиков желала любой ценой остаться у власти. Ради этого в массовом порядке нарушались законы и коррумпировались депутаты и чиновники. Как показала практика, эти методы в Молдавии не эффективны и дают лишь временный успех.

Для того чтобы стабилизировать ситуацию, страну необходимо вернуть в правовое поле. Генеральная Прокуратура готовится отправить запрос на экстрадицию Влада Плахотнюка из США. Но, в то же время, политический класс намеревается принять участие в выборах главы государства по правилам В. Плахотнюка.

Где логика? Сделайте все по закону: либо утвердите изменения по выборам президента в парламенте, как и положено, голосованием большинства в 67 голосов, либо отмените эти изменения и верните выборы в парламент. Если нет возможности этого сделать из-за того, что парламент усилиями депутатов превратился в лупанарий, значит, эти выборы надо как минимум отложить, а лучше вообще не проводить до восстановления законности.

Независимо от того, кто одержит победу на фейковых выборах президента, этот человек не будет обладать полноценной легитимностью. Такого «президента» будет признавать главой государства лишь часть общества. Неполноценным президентом его будут считать и за рубежом. И. Додон занимает пост главы государства с 2016 года. Где, кроме России, его принимали, как президента Республики Молдова?

Спрашивается: зачем стране на следующие четыре года президент, полномочия которого не признаются за рубежом и значительной частью общества внутри страны?

Именно поэтому партия «Гражданский Конгресс» выступила с Обращением к гражданам Республики Молдова, в котором призвала добиваться роспуска парламента и противодействовать попыткам проведения так называемых президентских выборов.

ПолитНавигатор: Но ведь нынешний состав парламента был избран в прошлом году. Плох он или хорош, но избран народом. Зачем его распускать, как вы предлагаете, и проводить досрочные выборы?

Зураб Тодуа: В феврале 2019 года парламентские выборы проходили в условиях захваченного государства. Демократическая партия, используя недостатки смешанной системы выборов, подкуп, шантаж, а также свои финансовые ресурсы, смогла провести в законодательный орган в общей сложности 40 депутатов. Понятно, что без фактора В. Плахотнюка результат ДПМ был бы иным.

Досрочные выборы необходимы. Свободные выборы должны оставить в прошлом тех деятелей, которые своими действиями и поведением превратили молдавскую политику в непристойный, похабный сериал. Именно досрочные выборы – это законный путь к позитивному изменению политической ситуации и к началу обновления политического класса. Новый парламент вместе с Генеральной прокуратурой должен будет начать процесс деолигархизации страны.

ПолитНавигатор: Игорь Додон по итогам заседания Высшего совета безопасности объявил, что «есть существенный прогресс в расследовании кражи миллиарда», и пообещал, что «вор должен сидеть в тюрьме, и он сядет».

Зураб Тодуа: Замечательно. А что мешало активизировать процесс расследования раньше, летом или осенью прошлого года? Зачем надо было ждать столько времени? Может, потому, что был план создать коалицию с ДПМ, и не хотелось расстраивать тех демократов, кто замешан в делах, связанных с кражей миллиарда, сдачей в концессию аэропорта и т.д.?

Дискредитация политического класса продолжается десять лет. Но именно в последнее время этот процесс принял вопиющий характер. Обратите внимание: депутаты, чиновники, журналисты в открытую обсуждают вопрос о том, кто сколько взял денег за переход из партию в партию. Называются конкретные фамилии и суммы в 200-500 тыс. евро. Премьер-министр Ион Кику открыто называет бывшего председателя парламента и министра экономики Андриана Канду (при котором этот миллиард был похищен) вором. При этом никто обвинения не опровергает, не подает в суд на обидчиков, не возмущается. Все воспринимают это как должное, как обычный, рутинный процесс.

Парламент открыто называют борделем – хоть бы кто-нибудь выступил в его защиту! Десять-двадцать лет назад перебежчики были исключением. Сейчас исключение – это депутат или чиновник с более-менее приличной репутацией.

Авторитет всех государственных учреждений упал до самых малых значений. Люди власть презирают и не ждут от нее ничего хорошего. Так не может продолжаться бесконечно. Наступит момент, когда процесс смены политического класса примет неизбежный и обвальный характер. Все, или почти все, кого мы сегодня каждый день видим в СМИ, кто связан с различными скандалами, провалами, темными историями, неизбежно уйдут в политическое небытие.

ПолитНавигатор: В последнее время мы наблюдаем, как различные политические силы пытаются проводить акции протеста. Пандемия внесла коррективы в эти планы. Можно ли говорить о том, что по мере ослабления карантина и по мере приближения президентских выборов таких выступлений будет больше?

Зураб Тодуа: Недовольство в обществе накапливается, и это очевидно. Пандемия обострила все противоречия и выявила серьезные недостатки в деятельности власти. Да, возможны новые акции протеста. Но они будут значительными только в том случае, если их будут искусственно подогревать, прежде всего, в финансовом плане. В этой так называемой борьбе нет внятно и четко сформулированных целей и задач. На поверхности просто желание сменить правящую группировку ПСРМ-ДПМ во власти, а заодно унаследовать все теневые схемы, маршруты, комбинации.

Власть и традиционная оппозиция не пользуются авторитетом. Нет в их рядах лидера, за которым пойдут массы.

ПолитНавигатор: Время от времени в молдавское общество вбрасывается тема использования русского языка. Так, на недавнем протесте комбатантов – молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре – журналистам, которые вели репортаж на русском языке, и сотрудникам полиции, говорившим на русском, участники митинга делали строгие замечания. В парламенте один из депутатов возмутился тем, что министры говорят на русском языке. Русофобия кем-то специально подогревается?

Зураб Тодуа: Русофобия, так же, как и румынофобия, в Молдавии, как правило, используется для того, чтобы внести в общество раздор и отвлечь внимание людей от насущных проблем и заодно напомнить о себе, набрать политические очки. К этому приему прибегают недобросовестные и зачастую не очень умные политики. К счастью, подобной манипуляции поддается незначительное число людей. Это удел маргиналов.

ПолитНавигатор: Эпидемия коронавируса, над которой в Молдове победа еще не одержана, совершенно не мешает политикам решать свои задачи. Избирательная кампания по выборам президента РМ идет полным ходом. Каких сюрпризов здесь можно ожидать в ближайшее время?

Зураб Тодуа: Отсутствие политической стабильности – это основа политической непредсказуемости. Год назад вряд ли кто-либо был способен предсказать крушение режима В. Плахотнюка и его бегство за границу. Тогда был шанс на возвращение страны в Конституционное поле и к нормальному развитию. Перед Партией социалистов и правыми партиями стояло всего две задачи: провести деолигархизацию и назначить дату досрочных парламентских выборов. В этом они имели полную поддержку Запада и России.

Однако ни ПСРМ, ни правые партии с задачей не справились. Не справились они потому, что решили последовать примеру В. Плахотнюка – комбинировать, интриговать – и все для того, чтобы сохранить власть в своих руках любой ценой. И. Додон ради этого пошел даже на союз с Демократической партией. Результат сегодня мы наблюдаем.

Среди возможных сюрпризов, которые ожидают Молдову в ближайшее время – это вероятный распад коалиции ПСРМ-ДПМ и создание нового большинства в составе Блока правых партий и различного депутатского «охвостья». Стать главой правительства от этой тухлой сборной солянки – весьма сомнительная честь.

Очевидно, правые не откажутся от идеи инициировать уголовное преследование Игоря Додона, чтобы затруднить ему участие в выборах и чтобы доставить себе удовольствие.

Новое большинство, если оно сформируется, будет представлять собой гремучую смесь проходимцев разного рода, которые, как обычно, будут требовать свою долю пирога – должностей, постов, доступа к ресурсам и финансам. Весь этот базар ничего хорошего и полезного не сделает. Они уже были у власти и проявили себя во всей красе. Эти господа неспособны решать элементарные задачи.

Между тем необходимо восстановление страны, ее человеческого потенциала, ее демократических оснований и экономического фундамента. Ныне действующие в парламенте группировки на это неспособны.

Единственный выход – роспуск парламента, отмена «президентских выборов», проведение досрочных парламентских выборов. Только таким образом можно будет стать на путь создания новой Молдавии, которую можно построить только на честности, солидарности, справедливости, взаимной поддержке и совместном сопротивлении бесправию и произволу.