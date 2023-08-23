«Толстая, голая и… оскверненная»: Львов показал, как относится к «голодомору»

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Во Львове осквернили скандальную скульптуру в виде голой и очень толстой женщины, которую временно установили в одном из местных парков в рамках Львовской недели скульптуры-2023

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил в своем блоге куратор выставки Павел Гудимов.

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«Сегодня ночью неизвестными была повреждена скульптура Василия Корчевого «Уверенная», временно установленная в Стрыйском парке как часть Скульптурного маршрута, в рамках рамках Львовской недели скульптуры-2023 и вызвавшая оживленные обсуждения в соцсетях, медиа и непосредственно в парке. Скульптуру облили переработанной смазкой и попытались поджечь… Таким образом, этот акт вандализма призван очернить жителей города и продемонстрировать неприятие современного искусства в публичном пространстве. Но я как куратор Недели склоняюсь к тому, что этот акт вандализма состоялся по заказу. Пока идет следствие и установление лиц, совершивших этот акт – я не владею информацией о корне зла. Со своей стороны хочу принести извинения владельцу скульптуры Юрию Сташкиву, который является основателем Каневского скульптурного симпозиума – любезно предоставил произведение для экспонирования и финансово поддержал перевозку и установку скульптур, а также автору – Василию Корчевому. Лица, сделавшие такое, должны быть найдены и привлечены к ответственности. Львов и Украина никогда не будут средневековой провинцией, несмотря на такие старания», – написал Гудимов.

Он добавил, что ждет разговора со следователем.

Ранее у скандальной скульптуры сфотографировался львовский мэр Андрей Садовой со своей супругой.

В свою очередь журналистка Марина Ахмедова считает, что установкой этой скульптуры опровергается один из главных мифов украинской пропаганды.

«Облили! Не понравилась львовянам Уверенная. Так назвал свою бодипозитивную скульптуру автор работы Василий Корчевой. (А мне она, кстати, нравится.) Появление Уверенной во львовском парке вызвал серию скандалов, люди, не сговариваясь, увидели в скульптуре директора музея Голодомора Лесю Гасиджак. Что показывает, как на самом деле во Львове относятся ко всему этому мифу о голодоморе. Я в сотый раз повторю: Украина – удивительная страна. В ней часто сама жизнь в лице сельской беспардонности, походя и бесцельно, разрушает мифы, старательно возведенные Западом. Ну вот кто просил этого скульптора создавать именно такую Уверенную и ставить ее во львовском парке именно сейчас, когда директора украинского голода травят за лишний вес? Рок», – приходит к выводу Ахмедова.

Напомним, что украинская пропаганда утверждает, в начале 1930-х годов Москва решила умертвить голодом миллионы украинцев. Но здесь стоит заметить, что не существует ни одного документального источника, подтверждающего эту конспирологическую гипотезу. При этом от голодной смерти в те годы (и не только) люди действительно умирали, причем не только на Украине.