Томас Фридман: «Пугающая перспектива. Путин готовится взорвать нефтяную и газовую бомбу

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Новости Украины

Российский лидер Владимир Путин может организовать глобальный энергетический кризис, который нанесет колоссальный Ущерб как Западу, так и Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной киевским журналом «Новое время», пишет известный американский политический обозреватель Томас Фридман.

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«Поскольку российская армия продолжает терпеть неудачи в Украине, мир обеспокоен тем, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Возможно, и так. Однако пока он готовит другое оружие. Это нефтяная и газовая бомба, которую он взорвет прямо на наших глазах и с нашей непреднамеренной помощью — и легко может сделать это уже зимой», – считает Фридман.

По его словам, если российский президент так поступит, «это может запустить цены на нефть и бензин в стратосферу».

«Политические последствия, как надеется Путин, разделят западный альянс и побудят многие страны срочно искать грязной сделки с хозяином Кремля. В том числе и США, в которых как MAGA-республиканцы [трамписты], так и прогрессисты выражают обеспокоенность растущей ценой, которую приходится платить за украинский конфликт», – отмечается в статье.

Автор полагает, что Путин сейчас ведет наземную войну, чтобы прорвать позиции Украины, и энергетическую войну на два фронта, чтобы сломить волю Киева и его союзников, пытаясь разрушить систему электроснабжения Украины, чтобы обеспечить там долгую и холодную зиму, в то же время заняв позицию для того, чтобы повысить стоимость энергии для всех союзников Украины.

«И поскольку у нас — Америки и Запада — нет энергетической стратегии, которая могла бы смягчить воздействие путинской энергетической бомбы, это пугающая перспектива», – подчеркивает Фридман.

Он опасается, что в декабре Россия может прекратить экспорт всей российской нефти и газа на один – два месяца, после чего нефть подорожает на рынке до 200 долларов за баррель.

«Это будет путинская энергетическая бомба и рождественский подарок Западу», — паникует автор.