Томосеки получили карт-бланш на захват храмов

18.12.2018

В результате появления на Украине религиозной структуры, которая будет считаться национальной церковью, захваты храмов и другие столкновения на религиозной почве в Украине будет происходить чаще.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог, кандидат исторических наук Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«То шоу, которое мы 15 числа видели на Софиевской площади, даст карт-бланш для наступления на Украинскую православную церковь. Очевидно, следует ожидать обострения религиозной ситуации в Украине, захватов храмов. Они и так происходили, захваты храмов, но теперь у них будет карт-бланш: «У нас объединенная церковь, а вы – московские попы, так что давайте или к нам или за поребрик». Риторика теперь будет такая. Если раньше выбора не было, то теперь он есть, якобы национальная церковь создана, под звуки гимна», – сказал эксперт.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, советник начальника Генштаба ВСУ призвал к убийствам православных священников.