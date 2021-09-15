Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
15.09.2021 22:35 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Торговец героином в партии «Слуга народа»: вскрылись старые дела Тищенко

Новости УкраиныДепутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко разыскивался милицией за соучастие в...

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко разыскивался милицией за соучастие в убийстве и наркоторговле.

Об этом в интервью обслуживающему Петра Порошенко прозападному политологу Тарасу Березовцу заявил внефракционный депутат Верховной рады Гео Лерос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Одно из моих расследований, по Тищенко, связанно с 90-ми, когда он был Колей Оболонским и бригадиром. В 1999 году его подали в розыск за соучастие в убийстве, ещё один розыск был в 2001 году. В 2000-х годах он начал торговать героином.

Тищенко всё это начал отрицать, но всё это есть в базе данных Национальной полиции Украины. Сейчас, пользуясь случаем, расскажу инсайд: Национальная полиция дала мне официальный ответ с подписью, скоро я его опубликую, со всеми делами и датами когда Тищенко был в розыске», – сказал Лерос.

Напомним, накануне в Верховной раде Украины депутат Николай Тищенко напал на депутата Гео Лероса в ходе выступления.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть