Торговец героином в партии «Слуга народа»: вскрылись старые дела Тищенко

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко разыскивался милицией за соучастие в убийстве и наркоторговле.

Об этом в интервью обслуживающему Петра Порошенко прозападному политологу Тарасу Березовцу заявил внефракционный депутат Верховной рады Гео Лерос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно из моих расследований, по Тищенко, связанно с 90-ми, когда он был Колей Оболонским и бригадиром. В 1999 году его подали в розыск за соучастие в убийстве, ещё один розыск был в 2001 году. В 2000-х годах он начал торговать героином.

Тищенко всё это начал отрицать, но всё это есть в базе данных Национальной полиции Украины. Сейчас, пользуясь случаем, расскажу инсайд: Национальная полиция дала мне официальный ответ с подписью, скоро я его опубликую, со всеми делами и датами когда Тищенко был в розыске», – сказал Лерос.