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25.08.2021 22:22 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Труба
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Тормозя «Северный поток-2», Европа увеличивает прибыль «Газпрома» и ускоряет газификацию РФ

«Газпром» проиграл суд по вопросу освобождения от т. н. «газовой директивы» Европейского Союза. Это...

«Газпром» проиграл суд по вопросу освобождения от т. н. «газовой директивы» Европейского Союза. Это значит, что заполняемость «Северного Потока – 2» может быть обеспечена лишь на 50%, остальные объемы резервируются для независимых трейдеров.

Это решение будет оспорено, считает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

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«Это был верховный земельный суд Дюссельдорфа, отнюдь не высшая судебная инстанция в Германии. Да и в Европе хватает судебных инстанций. Будет подана апелляция. В Европе все это происходит не торопясь. Это надолго», – сказал Марцинкевич в интервью youtube-каналу «Спутник».

По его информации, ожидая подобного судебного решения, компания Nord Stream 2 AG еще в июне подала заявление в Федеральную сетевую службу Германии о предоставлении ей статуса независимого оператора. В том случае, если заявка будет удовлетворена, газопровод начнет работать на полную мощность, однако пока рассмотрение документов затягивается.

«Может быть, Федеральное сетевое агентство считает, что за газ нужно платить больше. После заявления «Газпрома» о том, что в этом году можно успеть поставить по «Северному потоку» 25,6 млрд кубометров, цены упали. Сейчас они вновь поднялись до 560 долларов за тысячу кубометров. Зимой газ дороже на 40%.

В таком случае можно сказать агентству спасибо за посильную помощь. «Газпром», не увеличивая объема поставок, получит те же деньги, что позволит сэкономить. Может быть, немецкие товарищи решили помочь «Газпрому» побыстрее набрать прибыль для того, чтобы решить вопросы, связанные с газификацией России», – сказал Марцинкевич.

«В отрасли все понимают, что даже введение «Северного потока-2» не сумеет сбить цены на газ в Европе и решить проблемы с физическим дефицитом, который есть сейчас. Степень заполненности подземных хранилищ отстает от среднегодовых на 20%. Европа подойдет к отопительному сезону с заполненностью 72%, обычно она составляла 92%. Все остальное зависит от Деда Мороза и Санта Клауса», – добавил эксперт.

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