Торжества по случаю Дня Победы в Сербии продолжаются два дня

10.05.2019, Белград, Ксения Голуб

С этого года указом президента Сербии Александра Вучича День Победы официально стал государственным праздником. Отметили его в стране с размахом.

Вчера, 9 мая, несмотря на холодную погоду и дождь на улицы столицы вышло около 10 тысяч человек на акцию «Бессмертный полк» – это больше, чем собирала сторонников местная оппозиция на последние свои акции!

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Кроме Белграда, праздничные шествия прошли в еще 11 городах страны: Нови Саде, Нише, Кралево Акция проходит в стране в четвертый раз.

Праздник продолжился концертом, где прозвучали песни военных лет и народные композиции.

Российский посол Александр Чепурин, выступая перед зрителями, сказал: «Русские и сербы – братья. Но давайте не забывать, что мы еще и братья по оружию. Сегодня – день, когда надо вспоминать всех наших воинов – от солдата до маршала».

Свои поздравления в Победой над фашизмом президенту России и русскому народу направил и Александр Вучич:

«Уважаемый президент Путин, дорогой друг! Поздравляю с Днем Победы, одной из самых ярких дат в истории человечества. Я поздравляю братский русский народ, который одержал великую победу во Второй мировой войне, демонстрируя вневременной патриотизм, героизм и жертвенность.

Для меня большая честь, что сербский народ вместе с русскими и другими свободолюбивыми народами своим героизмом во Второй мировой войне обеспечил лучшее будущее для будущих поколений. Наша совместная борьба на стороне закона и справедливости обязывает нас с вечной благодарностью хранить память о каждом человеке, который погиб в благородной миссии за свободу, мир и независимость. Вот почему в этом году и в Сербии, и в России у нас с гордостью пройдут «Бессмертные полки». Я с гордостью вспоминаю свое участие в том прошлогоднем марше в Москве, когда мы вместе с Вами приняли участие в нем после великолепного парада на Красной площади», – говорится в послании.

Во второй день торжеств, 10 мая, центром главных мероприятий стал город Ниш. Там состоялся крупномасштабный военный парад «Оборона свободы» с участием авиации, в том числе, были задействованы и новейшие образцы закупленной у России техники. Парадным строем прошло около 1500 солдат, а также 300 единиц различных видов военных машин, включая и танки Т-72.

На параде присутствовали президент Сербии Александр Вучич, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и глава Республики Сербской Желька Цвиянович.

«Мы демонстрируем, что являемся свободолюбивым народом, гордым и с чувством достоинства, который, заботясь о своем окружении, умеет также проявить беспокойство и о своем будущем», – подчеркнул сербский лидер, которого цитирует Informer. «Сербия будет вести себя ответственно, серьезно, беречь мир и стабильность», – отметил президент.