Трагедия Северной Македонии продолжается

31.08.2020, Скопье, Алексей Топоров

С перевесом в десять голосов лидер македонского майдана Зоран Заев, снова ставший премьером, утвердил новое правительство, в котором половина министров будут этническими албанцами.

За предложенный состав кабинета проголосовали 62 депутата, против 51, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зоран Заев

Утверждению нового македонского правительства предшествовали ожесточенные дебаты в северомакедонском парламенте, которые как нельзя четко показали, насколько постмайданный прозападный режим готов слушать своих оппонентов.

«В прошлый раз обещали 30 тысяч денаров (средней – ред.) зарплаты (больше 21 тысячи рублей – ред.), на этих выборах зарплата была «увеличена» до 34 000 денаров, но было бы здорово, если бы им удалось достичь хотя бы начальных 30 тысяч динаров, что же касается остального, лгите дальше, – обрушился с критикой на своих политических оппонентов, получивших мандат на формирование Кабинета министров, генсек оппозиционной консервативной ВМРО-ДПМНЕ Игорь Янушев. – Они обещали стабильный уровень безработицы, но в Республике Македония появились 40 тысяч новых безработных.

Они действительно правительство «Top Shop» (намек на продажность – ред.)…. Заев обещал сокращение внешнего долга страны, когда он составлял 4,8 миллиарда евро, сегодня же долг превышает показатель в 6 миллиардов евро».

«Наверное, трудно осознавать, что вы должны быть в оппозиции еще четыре года, – ответил Янушеву Заев. – Вы контролировали все основные решения, все важные вопросы, но у вас ни на что не хватило смелости, ни когда вы были правительством, ни когда стали оппозицией. Сегодня мы – члены НАТО, и за нас 30 стран-членов НАТО, и есть решение о начале переговоров (о присоединении к ЕС), мы ждали этого решения пятнадцать лет».

Спикер парламента Талат Джафери и вовсе пригрозил отключить микрофон и запретить Янушеву высказываться.

«Я вам привезу видео из парламентов других стран, чтобы вы имели представление, как презентуют новые правительства, – парировала выпад Джафери однопартиец Янушева Гордана Сильяновска-Давкова. – Все посольства смеются над вами, мне самой стыдно находиться здесь».

В итоге состав нового правительства удалось утвердить с перевесом всего в одиннадцать голосов. Примечательно, что как и во времена майдана 2015 – 2017 годов Зоран Заев взял власть, вступив в альянс в лице своей партии – Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) с албанскими партиями, в этот раз это Демократический союз за интеграцию (DUI) и Демократическая партия албанцев (PDS).

Из девятнадцати министров нового правительства, восемь – этнические албанцы. И по достигнутой ранее между Зораном Заевым и лидером DUI Али Ахмети договоренности сто последних дней нового кабинета премьер-министром также будет албанец.

«Наступает период трансформации и европеизации нашей Родины. Это период, когда каждый вклад важен, ожидаем, необходим. Поэтому, уважаемые граждане, сейчас, когда начинается наиболее интенсивная европеизация Македонии, присоединяйтесь», – резюмировал Заев.