В Северной Македонии лидер майданщиков вступил в сговор с албанцами

19.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер македонского майдана и Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев снова возвращается во власть.

Прозападному лидеру удалось достичь соглашения с лидером албанцев Али Ахмети и сформировать с его партией парламентское большинство.

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Лидер Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев и лидер самой крупной албанской партии страны Демократический союз за интеграцию (DUI) Али Ахмети подписали соглашение о правящей коалиции.

«Это соглашение, которого мы достигли, будет представлено на утверждение высшим органам СДСМ и DUI сегодня и завтра, а также партнерам по коалиции, – заявил Заев. – Я буду руководить правительством в качестве премьер-министра на протяжении всего срока, и быстрый прогресс в переговорах были важны, чтобы быстро создать в стране институты для успешной борьбы с пандемией COVID-19».

В Северной Македонии вся полнота власти принадлежит премьер-министру. Ранее Ахмети заявлял, что пришло время, чтобы у страны появился албанский премьер, и впоследствии, не встретив понимание у Заева, желавшего вновь возглавить страну, требовал утверждения ротационного принципа, согласно которому правительство Северной Македонии поочередно будут возглавлять македонец и албанец. Однако Зорану Заеву удалось уговорить Али Ахмети на тех условиях, что представители его этнической партии возглавят МВД, МИД и администрацию.

Напомним, что это уже не первый опыт сговора прозападных социал-демократов с албанским меньшинством ради достижения политических целей: в 2017 году с их помощью и при поддержке Запада он уже пришел к власти по сути свергнув правящий режим патриотической партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство), в результате чего албанцы получили огромные преференции, включая государственный статус для своего языка, а Заев – долгожданную власть.

В правление лидера македонских майданщиков страна сменила название и вступила в НАТО, но в ЕС вступить не получилось, из-за чего Заев подал в отставку.

На в июле этого года парламентских выборах предвыборной коалиции «Мы можем» (СДСМ и партнеры) удалось взять 36,1% голосов, что гарантирует ей 46 мест в парламенте, DUI – 11,3% голосов и 15 мест в парламенте.