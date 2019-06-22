22.06.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Грузия, Провокации, Россия
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Трагический идиотизм: Десятки грузин лишились здоровья, обвиняя друг друга в работе на Путина

Сложно себе представить ситуацию глупее и трагичнее, чем события, развернувшиеся вокруг сорванной грузинскими русофобами в Тбилиси Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи Православия.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила российская теле- и радиоведущая Анна Шафран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По эпизоду в Грузии – фантастическая, конечно, по трагическому идиотизму ситуация: сами пригласили нашего депутата, сами сказали, куда ему сесть, а теперь десятки людей лишились здоровья из-за того, что наш депутат, как вежливый гость, делал то, что ему сказали.

На самом деле, я ещё прочла, что нескольким пострадавшим удалили оба глаза в результате полученных травм. Это же просто ужас – лишиться зрения из-за того, что кто-то куда-то не туда сел.

Что может быть с одной стороны глупее, а с другой – трагичнее? Вот, к чему приводит ситуация, когда даже не люди, а страны не своим умом живут, а чужим», – заявила Шафран.

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