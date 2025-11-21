Трамп бросил Европу и капитулировал перед Россией! – иноагент Илларионов

Анатолий Лапин.  
21.11.2025 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 442
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Состоящий из 28 пунктов мирный план президента США Дональда Трампа – это то же самое, что акт капитуляции перед Россией.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил бывший советник президента России, бежавший в США иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это капитуляция Трампа и трамповской администрации перед Путиным, перед агрессором, перед его требованиями, пожеланиями, хотелками!

И эта капитуляция теперь уже оформлена не в качестве каких-либо утечек, представлений, комментариев – это представлено в качестве документа.

И это важно, что это капитуляция Трампа перед Путиным не только на украинском фронте. Это капитуляция Трампа перед Путиным на европейском фронте, на фронте НАТО.

Этим документом Трамп дистанцируется от НАТО и от действий НАТО, несмотря на то, что все здесь написано!», – истерил иноагент.

«И я понимаю, почему европейцы находятся в этой растерянности, потому что они видят это, они читают это, и они понимают, что это означает. Это означает, что все то, о чем говорилось до того и относительно того, что Трамп будет участвовать в обороне Европы – не будет участвовать… Будет при таких-то условиях или других, при том – вот, есть документ.

Это не заявления какие-то, это документ, который предложен американской администрацией для подписания, в том числе и самими Соединенными Штатами Америки и НАТО. Это, по сути дела, отказ от выполнения обязательств по обороне Европы, по обороне членов Союза НАТО, какие содержатся в Вашингтонском договоре 49-го года», – злобно причитал иноагент Илларионов.

