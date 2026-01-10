Трамп: Если мы не захватим Гренландию, это сделают Россия или Китай

Президент США Дональд Трамп нашел новый аргумент необходимости захвата Гренландии – если это не сделают американцы, якобы, там высадятся русские или китайцы.

Поэтому США возьмут датский остров под свой контроль «по-хорошему или по-плохому», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прямо сейчас мы собираемся сделать что-то в Гренландии, хотят они того или нет, потому что если мы этого не сделаем, то Гренландию захватят Россия или Китай, а нам не нужны такие соседи, как Россия или Китай. Я бы хотел заключить сделку по-хорошему, но если не получится, то сделаем по-плохому… То, что 500 лет назад их корабль причалил к берегам Гренландии, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, что и у нас было много кораблей, которые заходили туда», – заявил Трамп.

Российский политолог Игорь Скурлатов замечает:

«Отличный аргумент, кстати, для американских индейцев вернуть себе свои исторические земли».

Болгарский политолог Росен Начев напоминает: Европа, которая вот-вот окажется в списке жертв США, сейчас расплачивается за свою позицию в отношении Югославии: