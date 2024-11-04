«Трамп или Харрис? Два сценария будущего для Украины»: The New York Times о киевских «гаданиях на короля»

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The New York Times дает расклад по возможным изменениям политики Вашингтона на украинском направлении после завтрашних выборов в США. Для украинских властей дилемма приобретает воистину гамлетовский размах, что нашло свое отображение уже в заголовке редакционного материала: «Трамп или Харрис? Для Украины намечаются два очень разных сценария будущего».

«Украина готовится к выборам в США во вторник, которые почти наверняка определят курс страны совершенно по-разному, в зависимости от того, кто победит в Белом доме. Дональд Трамп и Камала высказали резко противоположные взгляды на роль Америки в конфликте, а также на военный альянс НАТО, который долгое время служил щитом против российских атак», – говорится в публикации.

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Заявления Трампа, что он сможет заключить с Москвой сделку по прекращению боевых действий еще до вступления в должность, а также его часто высказываемое негативное отношение к Украине — он даже обвинил Владимира Зеленского в развязывании конфликта — усилили опасения, что он заставит украинцев пойти на невыгодное перемирие, прекратив их военную поддержку.

Зеленский, которого спрашивают о перспективах победы Трампа почти на каждой пресс-конференции, сказал журналистам в Исландии на прошлой неделе, что «понимает все риски». «Трамп много говорит, но я не слышал, чтобы он сказал, что сократит поддержку Украины», – убеждает он.

В то же время, отмечает издание, Киев явно ищет способы привлечь внимание к хорошо задокументированному транзакционному подходу Трампа к внешней политике: в частности, Зеленский недавно подчеркнул, что помощь в защите Украины отвечает экономическим интересам Америки, поскольку его страна «богата природными ресурсами, включая важнейшие металлы стоимостью в триллионы долларов США» .В 2022 году канадская консалтинговая компания SecDev оценила полную стоимость всех минеральных ресурсов Украины в 26 триллионов долларов, включая уголь, газ и нефть. Стратегические ресурсы, включая 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 000 тонн лития, необходимого для аккумуляторов электромобилей, находятся на территории Украины, говорится в публикации.

Эти драгоценные ресурсы, по словам Зеленского, «укрепят либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир».

Сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины и соратник Трампа, высказал аналогичную мысль в видеоролике, который он записал вместе с Зеленским. «Они сидят на триллионе долларов полезных ископаемых, которые могут быть полезны для нашей экономики», — сказал Грэм. «Поэтому я хочу продолжать помогать нашим друзьям на Украине».

Зеленский также упоминал о возможности использования украинских подразделений для замены некоторых американских войск, размещенных в Европе после окончания боевых действий, отмечая, что закаленные в боях украинские войска могут оказаться полезными для защиты европейского континента и при этом сэкномят деньги американских налогоплательщиков.

«Это также могло быть обращением к давней цели Трампа — сократить военное присутствие Америки в Европе. В 2020 году он вывел почти 10 000 военнослужащих из Германии — около четверти размещенного там контингента», – отмечает издание.

«Трамп может совершенно непредсказуемо занять позицию, которая полностью блокирует помощь Украине, или же он может столь же непредсказуемо решить оказать Украине такую поддержку, о которой ни Байден, ни Харрис даже не подумают», — цитирует издание украинского аналитика Александра Коваленко.

Харрис многие считают более предсказуемой и склонной проводить политику, схожую с политикой администрации Байдена, что ставит перед Киевом иные задачи.

Многие украинцы считают, что администрация Байдена была скована страхом перед прямой конфронтацией с Москвой, что привело к слишком осторожной и медленной реакции, которая в конечном итоге обрекла их на медленное поражение.

«Будущему президенту Харрис придется решать главную проблему американской поддержки Украины: хочет ли она, чтобы Украина победила Россию, и готова ли она предоставить для этого военные, дипломатические и финансовые ресурсы?» — считает научный сотрудник исследовательской группы Lowy Institute Мик Райан. «Если ответ на этот вопрос будет положительным, это потребует от США и НАТО изменить свою стратегию, чтобы добиться победы Украины», – добавляет он.

Есть, однако, еще один момент, который по своему значению превосходит описанные выше риски. Независимо от того, кто победит во вторник, внутрипартийные политические баталии, которые могут последовать за выборами, представляют собой собственный риск, «сея хаос, которым Москва с готовностью воспользуется».

«На самом деле больше пугает не январь 2025 года, когда состоится инаугурация, а период сразу после выборов. Россия в полной мере воспользуется выборами в США, после чего внутриполитические события будут доминировать, отвлекая американское общество от Украины и других внешнеполитических вопросов», — предостерегает издание.