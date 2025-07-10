Трамп может саботировать морскую торговлю России – по всему мировому океану

Максим Столяров.  
10.07.2025 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Транспорт, Украина


Президент США Дональд Трамп очень агрессивен по отношению к России – именно он стоит за атакой на ядерные бомбардировщики и российские танкеры по всему миру.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Dialogue Works» заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп очень агрессивен по отношению к России – именно он стоит...

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«Санкции это одно, но Трамп слишком жесток в своем подходе. Доминирование в эскалации, контроль над эскалацией, вплоть до применения ядерного оружия, чтобы разбомбить Москву к чертовой матери. Это его стиль, его менталитет.

Что это на самом деле означает? Ну, мы почувствовали это 1 июня. Нападение на базы бомбардировщиков ядерной триады. Да, это было совершено украинцами с использованием различных новобранцев из Центральной Азии для управления грузовиками и беспилотниками на каждой из баз», – сказал Хелмер.

«Во-вторых, он может начать то, что уже происходит и о чем относительно мало говорят – российские танкеры с химикатами, российские нефтяные танкеры, а вскоре возможные российские газовые танкеры подвергаются нападениям, где бы они ни находились.

Это военные действия против судов под российским флагом, перевозящих грузы. Они пытаются саботировать морскую торговлю России.

Это война с использованием саботажа, с использованием отдельных лиц вдали от украинского поля боя. Это война против России повсюду. Это разбомбить все к чертовой матери, по словам Трампа», – добавил он.

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