США и лично Дональд Трамп добились освобождения из белорусской тюрьмы террористки Марии Мисюк, создавшей экстремистскую группу «Черные соловьи», которая готовила подрывы административных зданий в белорусских райцентрах.

Об этом в своем тгк отчитался глава ГУР Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня Украина вернула домой 31 нашего гражданина, которых задержали на территории Республики Беларусь. Мужчины и женщины, осужденные к срокам от 2 до 11 лет наконец на родной земле. Самой молодой освобожденной всего 18 лет. Благодарю США и Президента Дональда Трампа за содействие в возвращении наших граждан с территории Беларуси и РФ», – написал Буданов.

Он лично приехал на границу встречать только террористку Мисюк.

«Мужчина встретил и спрашивает: ты знаешь, кто я такой. Говорю – нет, не знаю. Он говорит: я глава ГУР. Может, пошутил, а может, это Буданов. Кто сейчас глава ГУР? Я не знаю, я в тюрьме сижу», – поделилась Мисюк.

Она попала под влияние украинских националистов еще в 14 лет. Узнав об этом, родители вывезли дочь в Белоруссию. Но девушка продолжала поддерживать отношения с куратором из ГУР, который развращал подростка, выдавая себя за трансгендера.

Интимная переписка не мешала ему передавать подопечной инструкции, в том числе, по изготовлению взрывных устройств. Под чутким руководством гуровца Мисюк создала террористическую группу. На съемной квартире в городе Барановичи они собирали бомбы и задумали подорвать райотдел милиции.

«Она сумасшедшая. От неё отказались родители и даже не пришли в суд и потом в колонию. Так как группировка Мисюк не успела совершить то, что задумывали — её перебросили через границу по настойчивой просьбе ГУР и США. Все же уверен, что она проживет недолго. Стопроцентно пойдет с такой же идиотской улыбкой «убивать русских» и сдохнет», – прокомментировал освобождение террористки корреспондент RT Константин Придыбайло.

«ГУР МО Украины знает ценность своих кадров, особенно тех, что прошли обкатку, подтвердили свою эффективность. Для девочки 16 лет – это серьезный опыт. Но на войну она не пойдет, ее и не отпустят. Теперь она будет украинским идолом. Она сделает больше, просто вдохновляя и мотивируя. Буданов ведь не дурак, просто так приезжать на границу. Это первый шаг. Если ей дадут государственную награду — не удивляйтесь. Украина знает как создавать своих национальных героев», – возразила ему белорусская телеведущая Ксения Лебедева.