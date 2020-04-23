Трамп наносит удар: албанские «республиканцы» добивают в Косово албанских «демократов»

23.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Вслед за атакой демократической элиты США, лоббистов из Албанско-американской гражданской лиги, их европейских союзников, сделавших ставку на Альбина Курти, ответный удар нанесли сторонники действующей республиканской администрации Дональда Трампа и ее видения будущего Косово.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, большое и уважаемое сообщество албанцев, живущих и работающих в Соединенных Штатах, решительно осуждаем заявления Албанско-американской гражданской лиги и агрессивную позицию (ее лидера – ред.) Джо Дио Гуарди против Трампа», – сделали заявление лидеры албанской диаспоры США в ответ на требование продемократической лоббистской Албанско-американской гражданской лиги, потребовавшей отправить в отставку спецпредставителя Дональда Трампа по переговорам между Белградом и Приштиной Ричарда Гренелла.

Встреча Хашима Тачи с послами стран “Квинты”

«Мы призываем всех албанцев, живущих и работающих в Америке, республиканцев и демократов, не попадать в ловушку такого отношения с очень опасными последствиями. Мы призываем честных албанцев и американских граждан поддержать президента Трампа», – призвали албанцы-трамписты.

По мнению авторов, «поддерживать президента Трампа – означает стоять на стороне Косово и на правильной стороне истории».

«Это также означает отстаивание американских национальных интересов и поддержку государства Косово и его суверенитета, – заявляют авторы документа. – Оба имеют сильную поддержку со стороны президента и специального посланника Гренелла. Мы настоятельно призываем всех албанцев в Америке осудить любое действие или поведение, направленное на нападение на администрацию Трампа и ее эмиссаров на Балканах».

Обращение было подписано несколькими десятками видных представителей албанской диаспоры США, а его инициатором выступил известный адвокат и журналист Петер Люмай, ранее баллотировавшейся от республиканцев в губернаторы штата Коннектикут.

В свою очередь, ставленник трампистов – «президент» Косово Хашим Тачи, на днях перенесший урологическую операцию, на встрече с послами стран Квинты (Франции, Германии, Италии, Великобритании и США) уведомил их о том, что по итогам совместных консультаций все политические партии Косово, за исключением возглавляемого Альбином Курти движения «Самоопределение», пришли к соглашению о составе нового правительства: его формированием займется Демократическая лига Косово в коалиции с Альянсом за будущее Косово, Социал-демократической инициативой, Альянсом за Новое Косово и партиями меньшинств.

Петер Люмай

В ответ на это и.о. «премьер-министра» Альбин Курти заявил о том, что отставка его «правительства» была направлена против него лично, а способ формирования нового кабинета, без участия возглавляемого им победившего на минувших парламентских выборах «Самоопределения», неконституционен, поэтому он намерен обратиться с иском в «Конституционный суд».

«Президент пытается навязать политическую волю, расширяя свои полномочия, – прокомментировал последние события в крае Курти. – Впервые, после обретения независимости у нас было правительство, которое не зависело ни от его администрации, ни от «Сербского списка» (сербская партия Косово». Теперь оно будет зависеть от них обоих».

Политический конфликт в Косово происходит между прореспубликанскими и продемократическими ставленниками в сепаратистских элитах, причем последних поддерживает ЕС.

Молодежь албанской диаспоры США

Партия действующего президента США Дональда Трампа делает ставку на видимость компромисса Белграда и Приштины, пытаясь нивелировать острые противоречия выгодными с экономической точки зрения для обеих сторон преференциями от взаимной, в первую очередь, экономической интеграции.

В то же время демократическая элита и стоящие за ней транснациональные компании делают ставку на прежнюю стратегию максимального давления на Сербию и создание паналбанского проекта в рамках проекта глобалистского.