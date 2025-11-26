Трамп назвал главную уступку России по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф продолжит работу над урегулированием украинского конфликта, несмотря на публикацию агентством «Блумберг» стенограммы якобы его телефонного разговора с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, где последний  якобы дает советы российской стороне советы, как искать подходы к Дональду Трампу.

Об этом в ходе беседы с журналистами на борту президентского самолета заявил Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С самого начала у него спросили, ожидается ли приезд Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Он хотел бы приехать. Но думаю, сначала нам нужно заключить сделку», – сказал Трамп.

Он говорит, что изначальный документ из 28 пунктов был не планом, а лишь дорожной картой.

«Оттуда берут 28 пунктов, а потом доходят до 22. Многие из них разрешились весьма благоприятно», – утверждает Трамп.

У него спросили о территориальных уступках Украины. Президент США заметил, что ситуация на фронте «движется лишь в одном направлении».

«Это та земля, которая в течение нескольких месяцев, так или иначе, может перейти России», – указывает он.

При этом Трамп говорит, что его Уиткофф на следующей неделе поедет в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Американский лидер считает, что Россия идет на уступки.

«Их главная уступка – они прекращают войну и не захватывают больше земель», – говорит он.

Наконец журналисты перешли к главному скандалу – публикации «Блумберг».

«Я об этом не слышал. Но это стандартная вещь. Потому что ему [Уиткоффу] нужно продать это Украине. Он должен продать Украину России. Вот чем он занимается, вот чем занимается переговорщик. Это стандартная форма переговоров», – подчеркнул Трамп.

Журналисты тут же задали провокационный вопрос – мол, вы обеспокоены тем, что Уиткофф «слишком пророссийский», на что Трамп ответил, что так не думает и считает, что заключить сделку для Украины будет хорошим решением, поскольку у нее нет шансов победить Россию, у которой больше людей и солдат.

