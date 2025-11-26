В ход пошла прослушка. Глобалисты наносят удар по «мирному плану» Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночью произошло важное событие, которое ещё больше снижает шансы на подписание мирных соглашений по Украине в ближайшее время.

Американское агентство «Блумберг», являющееся одним из рупоров глобалистских кругов Запада, опубликовало прослушку двух телефонных разговоров. Явная цель – дискредитировать так называемый «план Трампа» по Украине.

В стенограмме – якобы содержание двух бесед американского спецпредставителя Стива Уиткоффа. Сначала с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, а затем и с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.

Собеседники якобы договариваются, что Уиткофф получит из Москвы и выдаст за разработанный в США «мирный план» по Украине. В свою очередь американец инструктирует Кремль, как лучше обо всём сговориться с Трампом – хвалить его за соглашения по Газе и предлагать такое же по Украине. Очевидная сверхзадача публикации Bloomberg – внедрить тезис «не зря подозревали, что этот план столь выгоден русским и является предательством Украины».

Вброс записей, независимо от их подлинности, причем на этапе согласования крайне деликатных для сторон вопросов мирного плана, призван подтвердить, что документ якобы писался в Москве, а Уиткофф выдал его Трампу за совместный – то есть, обманул босса.

Важная деталь: накануне вброса от «Блумберг» стало известно, что 26 ноября Уиткофф планирует посетить Москву, а спецпредставитель Трампа по Украине – Киев.

Дмитриев опроверг подлинность записи и в комментарии под соответствующим постом в Х микроблоге охарактеризовал ее одним словом: «Фейк».

«Чем ближе мы к миру, тем более отчаянными становятся разжигатели войны», – добавил он.

«Ну вот и дипстейт американский подключился. Все по старым лекалам. Тут и по Уиткоффу, и по Трампу, и по мирному плану одним махом. Закладка под новый импичмент к тому же. После промежуточных выборов», – комментирует скандал бывший собкор ВГРТК в США Валентин Богданов.

Донецкий журналист Равиль Замдыханов обращает внимание на пикантную деталь.

«Оказывается, Блумбергу можно легко признаваться в том, что у него есть доступ к жучкам, установленным в самых высоких кабинетах… Но важна не суть утечки, а цель… Надо делать все, что угодно, главное, чтобы война на Украине не останавливалась».

У международника-американиста Алексея Наумова своя версия:

«Прослушку» Ушакова, Дмитриева и Уиткоффа, видимо, слила в медиа британская разведка. Хотят сорвать подписание соглашения, в нынешнем виде даже выгодного Украине. Это крайне примечательно», – отмечает Наумов.

С ним согласен военкор Александр Коц: