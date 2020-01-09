Трамп не рискнул подставить под удар Израиль

09.01.2020, Киев, Максим Карпенко

США не пошли на ужесточение эскалации на Ближнем Востоке, поскольку это нанесло бы значительный ущерб их главному союзнику – Израилю, а также зажгло весь регион.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в случае прямого столкновения США и Ирана, последний не мог бы нанести удар непосредственно по территории Штатов, но запросто может угрожать Израилю.

«Штаты, играя таким образом, жестко в Ираке, не могут так же жестко играть в Иране, потому что это уже было бы прямое объявление войны. А в случае непосредственного удара по территории Ирана, Иран ответил бы баллистическими ракетами по Израилю. Потому что Израиль для Ирана является достижимой величиной, в отличие от Штатов, до которых баллистические ракеты иранские не могут долететь.

Соответственно, Израиль находится в зоне риска. А ключевая цель для Израиля – это, конечно же, ядерная электростанция в Бушере [способная производить обогащенный уран]. И, соответственно, если нет гарантированного уничтожения этой атомной электростанции, то любые точечные удары по Ирану, они ничего кроме нового вала проблем не создают.

Поэтому Трамп оказался в очень сложной ситуации, когда необходимо было, если ты решаешь для себя вопрос, связанный с войной с Ираном, то тут нужно обязательно принимать решение по нанесению удара по АЭС в Бушере, а это разматывает вообще весь маховик, потому что это вовлекает в войну Израиль, это вовлекает в войну другие страны региона, потому что Иран активизирует свои прокси в Ливане, они начнут бить ракетами по северной части Израиля, они попытаются ударить через Сирию и так далее. По сути, весь регион заполыхает», – заявил Романенко.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

Спустя несколько дней после этого Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке, на который так и не последовал военный ответ США.