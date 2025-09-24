Трамп не станет вводить санкции против РФ, но в крайнем случае прибегнет к пошлинам против Индии и Китая

Президент США Дональд Трамп не станет вводить новые санкции против России после своего скандального выступления в ООН.

Об этом политолог Михаил Карягин заявил в интервью РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что Трамп будет до последнего откладывать какие-то жесткие конкретные решения, оформленные юридически. Потому что для Трампа это будет означать закрытие канала взаимодействия с Москвой.

В целом это будет завершение каденции потепления, которая наметилась после его инаугурации. И он вернется к тем самым инструментам, за которые он критиковал демократов. Говорил, что они неэффективные, допустили эскалацию, конфликт и так далее», – отметил Карягин.