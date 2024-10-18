Трамп о Зеленском: «Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна»

Сергей Рыжов.  
18.10.2024 09:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 475
 
Война, Выборы, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Менее, чем за три недели до решающего голосования в Америке Politico пишет, будто Дональд Трамп считает Владимира Зеленского виновным в войне с Россией.

«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — сказал Трамп, говоря о Зеленском, в подкасте с консервативным комментатором Патриком Бет-Дэвидом.

Менее, чем за три недели до решающего голосования в Америке Politico пишет, будто Дональд...

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Кандидат в президенты также добавил, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден «спровоцировал эту войну», которая, как он неоднократно заявлял, «никогда бы не случилась», если бы президентом был Трамп.

В подкасте Трамп ответил критикам, заявлявшим, что он «в кармане» у России, заявив, что он «завершил самую большую работу, которую они когда-либо делали», имея в виду санкции, которые он одобрил в отношении трубопровода «Северный поток-2» в Германию. («Этот трубопровод позже был закрыт, чтобы сократить потребление Европой российского газа из-за конфликта с Россией», – делает странную оговорку издание, игнорируя тот факт, что СП-2 был взорван в результате диверсии)

«Трамп демонстрирует все более дружеские отношения с Путиным в связи с продолжающимся конфликтом в Украине. Во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис в прошлом месяце он заявил, что военный конфликт должен закончиться. Но дважды не дал прямого ответа, считает ли он, что Украина должна победить», – отмечает издание.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию кампания Трампа сослалась на речь бывшего президента на съезде Республиканской партии в июле:

«При президенте Буше Россия вторглась в Грузию. При президенте Обаме Россия захватила Крым. При нынешней администрации Россия охотится за Украиной», — сказал Трамп. «При президенте Трампе Россия ничего не захватила».

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