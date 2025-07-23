«Трамп ошибается. Россия готова победить в этой войне» – американский эксперт по нацбезопасности

Максим Столяров.  
23.07.2025 22:39
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп слишком поздно для этого конфликта решил бряцать передачей остатков американского оружия Украине.

Об этом на канале «Al Arabiya» заявил американский эксперт по нацбезопасности Брэндон Вайхерт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп слишком поздно для этого конфликта решил бряцать передачей остатков американского...

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«Думаю, что это ошибка, при всём уважении к Трампу, но он думает, что передав Украине всё то немногое оружие, которое у нас осталось, он каким-то образом получит рычаги влияния. Но я смотрю на 160 тысяч российских солдат, готовых к наступлению этим летом, они сосредоточены вдоль Донецка, Харькова, что, на мой взгляд, не очень хорошо для украинцев.

Я надеялся, что к этому времени мы уже будем вести переговоры по мирному урегулированию. Но президент Трамп решил не выполнять своё предвыборное обещание. Это может обернуться против него и НАТО, потому что, на мой взгляд, Россия готова победить в этой войне», – сказал Вайхерт.

Он напомнил об истоках конфликта.

«Посол [Дмитрий Полянский] прав, вы с ним не согласны, но мы должны это признать: эта война произошла не на пустом месте. Это восходит к тому, что НАТО в разное время провоцировало русских из-за Украины. Мы подстрекали их, потому что думали, что русские слишком слабы, чтобы что-то сделать. А теперь русские говорят, что они больше не такие слабые и будут отстаивать свои интересы в ближнем зарубежье», – добавил американец.

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