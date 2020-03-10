Трамп отказался от приезда в Москву на День Победы
Президент США Дональд Трамп отказался от ранее анонсированного визита в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия победы над гитлеровской Германией.
Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
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«По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены США на празднованиях по случаю Дня Победы», – также отметил Песков.
Ранее британская газета The Guardian писала, что приглашение в Москву 9 мая поставило перед западными лидерами задачу одновременно продемонстрировать поддержку Украине – не исключалось, что делегация США накануне визита в Россию прибудет в Киев, где 8 мая с недавних пор отмечается «день примирения» с гитлеровскими коллаборационистами из ОУН-УПА.
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