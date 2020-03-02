Запад придумал, как превратить День Победы в совместное с Украиной издевательство

02.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Направленное властями России приглашение лидерам стран Запада посетить военный парад на День Победы в Москве может обернуться публичным издевательством «партнёров», которые вновь используют Украину в антироссийских целях.

Западным политикам перед появлением 9 мая на трибуне Красной площади предложено посетить Киев, где с недавних пор ежегодно 8-го числа стал отмечаться «День примирения» с бандеровцами и другими гитлеровскими коллаборацонистами.

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Об этом пишет британская газета The Guardian, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Автор статьи отмечает, то украинское руководство пытается представить свои мероприятия как «более уместный способ вспомнить страдания людей в годы Второй мировой войны, не поддерживая при этом российскую агрессию».

«Украина отмечает 8 мая как День памяти и примирения вместе со всем демократическим миром. Пять лет назад, когда отмечалась 70-я годовщина окончания Второй мировой войны, Украина отвергла советскую (а теперь российскую) манеру праздновать победу Сталина над нацизмом. Вот почему Украина приглашает зарубежные страны принять участие в памятных мероприятиях в Киеве. Сейчас мы прорабатываем все детали. Организационные подробности и программа будут доступны немного позднее. С учетом вышесказанного мы надеемся, что американские официальные лица примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве», – цитирует издание неназванного представителя Украины.

В статье также говорится, что к участию в мероприятии в Киеве может быть приглашен министр обороны США и лидеры Евросоюза.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не будет праздновать 75-летие Победы с Россией, поскольку в унисон с Европой теперь считает СССР виновным в развязывании Второй мировой.